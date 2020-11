Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Ruchheim hat in der Nacht auf Dienstag einen 23-jährigen Autofahrer kontrolliert, der trotz dichter Nebelfelder auf der B9 in Richtung Germersheim mit 165 statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Laut Polizei hielt sich der junge Mann auch im Speyerer Stadtgebiet nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dort ergab eine Messung 93 Kilometer pro Stunde. Auf den 23-Jährigen kommen jetzt ein mindestens einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld im dreistelligen Bereich zu.