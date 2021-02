In Ettlingen ist es in einem Bus gleich mehrfach zu einem handfesten Streit gekommen. Laut Polizei wollte ein 35-jähriger Fahrgast gegen 20.30 Uhr mit dem Bus nach Ettlingen-Oberweier fahren. Bereits vor Fahrtantritt sei es zu verbalen Streitigkeiten mit dem Busfahrer gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es an der Haltestelle Oberfeld in Bruchhausen dann zu Handgreiflichkeiten, bei denen sich der 56-Jährige Busfahrer eine blutende Nasenverletzung zuzog. Daraufhin habe er den Notruf gewählt, sei mit dem Bus nach Ettlingen zurückgefahren und habe diesen in Höhe der Haltestelle Erbprinz abgestellt. Dort sei es erneut zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und dem 35-Jährigen gekommen. Dabei soll sich ein Unbekannter eingemischt und den an Boden liegenden Busfahrer geschlagen und getreten haben. Laut Polizei verschwand dieser aber noch vor dem Eintreffen der Streife. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der 35-Jährige wurde zur Wache gebracht. Er konnte kurze Zeit später die Dienststelle wieder verlassen.