Zehn bis 15 Prozent der Bäckereien in Deutschland sind wegen der aktuellen Energiekrise in Deutschland von der Schließung bedroht, so Claus Becker (im Bild), Obermeister der Bäckerinnung Pfalz-Rheinhessen unter Verweis auf Verbandsschätzungen. Zu schaffen machen dem Bäckereihandwerk dabei insbesondere die gestiegenen Preise bei Gas und Strom, die den branchentypisch eher schmalen Ertrag aufzehren: Gerade acht bis zehn Prozent Geschäftsertrag erwirtschaften die Bäcker im Schnitt laut Becker. Die gestiegenen Energiekosten seien dabei nur sehr bedingt an die Kunden weiterzugeben, so Becker, Inhaber eines Bäckereibetriebes mit Hauptsitz im südpfälzischen Edenkoben und vier Fillialen. „Die Kunden meckern nicht – sie kommen einfach nicht mehr“, so Becker. Zusätzlich zur aktuellen Energiekrise werde die Branche von Strukturproblemen wie Fachkräftemangel und Fehlanreizen bei der Beschäftigungs- und Steuerpolitik gebeutelt. „Die Leute im unteren Lohnsegment brauchen ihr Geld“, so Becker, der unter anderem eine Erhöhung des Steuerfreibetrages fordert. Der Zentralverband des Deutschen Bäckereihandwerks hatte am Mittwoch die Einrichtung eines Härtfallfonds für die Branche gefordert – und eine stärkere Gaspreisbremse für systemrelevante Lebensmittel-Produzenten.