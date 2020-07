Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt-West vor einer Frau entblößt und masturbiert. Wie die Polizei mitteilt, suchte die 40-Jährige ihren Schlüssel und war hierzu in ihr Auto gebeugt. In diesem Moment habe der Unbekannte neben ihr angehalten und mehrfach nach dem Weg zu einem Einkaufsmarkt gefragt. Durch die mehrfache Frage nach dem Weg stutzig geworden, habe sich die Frau aufrecht hingestellt. Laut Polizei konnte sie dabei erkennen, dass der Mann an seinem erigierten Glied herumhantierte und masturbierte. Als sich die 40-Jährige abwandte, fuhr nach Angaben der Polizei der Unbekannte zügig weiter.

Der Mann wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben:

- Zirka 30 Jahre alt

- Sonnengebräunte Haut

- Schlanke Figur

- Dunkles gewelltes Haar

- War bekleidet mit einem T-Shirt in altrosa

- Trug eine sogenannte OP-Maske (Mund-Nase-Alltagsmaske)

- Fuhr einen silbernen Audi-Kombi mit Mannheimer Kennzeichen

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden.