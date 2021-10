Das Hochwasser im Ahrtal hat vor den Friedhöfen nicht Halt gemacht. Trauerhallen sind verwüstet, Ruhestätten verschwunden, Verstorbene können nicht beigesetzt werden.

Sag mir, wo die Gräber sind

Auf den Arm einer jüngeren Frau gestützt, setzt eine ältere Dame vorsichtig, zögerlich ihre Schritte. So, als betrete sie unsicheren Grund. Als wisse sie nicht, was sie erwartet an diesem Ort, der ihr vor Kurzem noch vertraut war. Vor der Flut, die in der Unglücksnacht vom 14. auf den 15. Juli durchs Ahrtal fegte, mindestens 133 Menschen das Leben kostete und eine Schneise der Zerstörung hinterließ. „Es ist das erste Mal, dass ich wieder hierher komme“, sagt sie leise im Vorübergehen. Die Worte haucht sie fast: Sie habe sich einfach nicht getraut.

