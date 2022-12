Umweltfrevel im Speyerer Norden: Große Mengen an Bodenplatten mit Holzmuster-Laminierung sind illegal in die ehemalige Sandgrube der Firma Helmut Schön zwischen dem Otterstadter Weg und dem Spitzenrheinhof gekippt worden. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Seniorchef Helmut Schön. Er sei von der Polizeiinspektion an die Umweltabteilung der Stadtverwaltung verwiesen worden und hoffe, dass die Verursacher ausfindig gemacht werden.

„Ich weiß nicht, wie es mit der Entsorgung weitergeht“, sagt der Besitzer. Die Sandgrube wird seit Jahren nicht mehr genutzt. Material für die Baustellen der heute von Jochen Schön geführten Firma mit 38 Mitarbeitern werde von anderen Anbietern bezogen, so Schön. Es seien keine Veränderungen an dem nachträglich begrünten Areal geplant – schon gar keine Umwandlung zur Müllkippe.