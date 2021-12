Nach den illegalen Corona-Protesten am Montagabend laufen in der Vorder- und Südpfalz laut Polizei 51 Verfahren gegen Menschen, die gegen Versammlungsverbote verstoßen haben und dabei besonders hartnäckig waren. Ihnen droht nun eine Geldbuße. In fast allen Kommunen der Region waren die als „Spaziergänge“ getarnten Kundgebungen vorab untersagt worden. Trotzdem sind laut amtlicher Schätzung in der Vorder- und Südpfalz knapp 900 Personen auf die Straße gegangen. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor hatten die Einsatzkräfte in der Region knapp 1500 Menschen gezählt.

Video: Rheinpfalz; Corona-"Spaziergang" in Kaiserslautern am 20. Dezember 2021

Auch in der Westpfalz waren am Montagabend wieder Impfgegner, Corona-Leugner und Kritiker der Seuchenschutz-Vorschriften unterwegs. Der größte Aufmarsch fand mit etwa 1200 Beteiligten in Kaiserslautern statt. Allerdings war dort die Ausgangslage formal etwas anders, weil die Behörden auf Vorab-Verbote verzichtet hatten. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass sich das künftig auch in dieser Region ändern könnte. Denn auch dort ist mittlerweile klar: Die „Spaziergänger“ bilden Versammlungen. Und die dürfen nur stattfinden, wenn sie bei den Behörden angemeldet werden.