Der norddeutsche Waffenhersteller Sig Sauer muss seine Erlöse von gut elf Millionen Euro aus illegalen Exporten nach Kolumbien an den Staat abführen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte am Donnerstag weitgehend ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Kiel vom April 2019. (Az: 3 StR 518/19) Sig Sauer hatte zwischen 2009 und 2011 knapp 40.000 in Deutschland hergestellte Pistolen zunächst an eine Konzerntochter in die USA geliefert. Diese verkaufte die Pistolen für 11,1 Millionen Euro an die US-Nationalpolizei. Die deutschen Behörden hatten dies für den Verbleib der Waffen in den USA genehmigt. Nach den Feststellungen des Landgerichts Kiel stand tatsächlich aber bereits fest, dass die Pistolen nach Kolumbien weitergeliefert werden sollten. Wegen eines Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz hatte das Landgericht deshalb drei ehemalige Manager des Konzerns zuvor schon zu Bewährungsstrafen verurteilt.