Bei einer Kontrolle der Polizei und des Bereichs Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, haben die Einsatzkräfte am Montag zwei illegal betriebene Herbergen entdeckt. Die nicht angemeldeten Pensionen befanden sich in Oppau und Oggersheim. In Oggersheim wurden „gefahrdrohende Zustände“ moniert, da im Keller drei Personen in einem kleinen Raum ohne Fenster und ohne zweiten Fluchtweg untergebracht waren. Außerdem wurde dort eine Person angetroffen, die sich illegal in Deutschland aufhielt. Polizei und Stadtverwaltung haben weitere Maßnahmen eingeleitet. In beiden Stadtteilen sind sogenannte Monteursunterkünfte schon seit geraumer Zeit ein Problem. Im März hatten 300 Bürger aus Oppau in einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gegen Probleme protestiert, die durch Monteursunterkünfte in ihrem Stadtteil entstünden.