Ein Bußgeldverfahren erwartet den Betreiber einer illegalen Pension in West, den der Bereich Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit und die Polizei am Montagabend gemeinsam entdeckt haben. Der nicht angemeldete Beherbergungsbetrieb erstreckte sich über zwei Stockwerke. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stießen die Einsatzkräfte laut Stadt in einem angemeldeten Beherbergungsbetrieb in Friesenheim auf zwei Frauen, die in der Pension illegal der Prostitution nachgingen. Auch den mutmaßlichen Zuhälter trafen die Beamten an. Alle drei Personen erhielten Platzverweise.