„Es macht mich fassungslos.“ Yannick Scherthan ist als Naturfotograf und Mitinitiator des „Pfälzerwald-Dreck-weg-Tags“ fast täglich im Biosphärenreservat Pfälzerwald unterwegs. Was der Albersweilerer dort in jüngster Zeit häufiger sieht, macht ihn traurig und wütend. Auf Aussichtsfelsen würden immer wieder Lagerfeuer gemacht. Der jüngste Fall: Auf dem Schlüsselfelsen im Dahner Felsenland brannte ein Feuer direkt vor der malerischen Rastbank und auf dem Wurzelwerk einer Wetterkiefer. Auch auf dem benachbarten Buchkammerfelsen habe er schon Feuerstellen entdeckt. Befreundete Naturfotografen berichteten ihm von Lagerfeuerresten am kleinen Hahnstein bei Annweiler, an der Burgruine Meistersel bei Ramberg und am Slevogtfelsen bei Leinsweiler. Für die illegalen Feuerstellen seien Wetterkiefern auf den Felsen abgesägt worden, um daraus Brennholz zu machen, erzählt Scherthan. „Das ist ein Frevel gegen die Natur.“ Die sonst so robusten Kiefern seien ein wichtiger Bestandteil des Landschaftsbilds und vor allem des Ökosystems. Hinzukomme in trockenen Phasen die Gefahr von Waldbränden der kaum gesicherten Feuerstellen. „Solch eine Rücksichtslosigkeit bricht mir fast das Herz“, sagt Scherthan, der über seine Social-Media-Kanäle auf die Missstände aufmerksam macht.