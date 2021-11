Die Behörden in Lübeck haben am Wochenende eine illegale Impfaktion auf dem Flughafen der Hansestadt beendet. Es besteht der Verdacht, dass das verabreichte Vakzin nicht zugelassen ist und damit eine Straftat nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) darstellt, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Vor dem Eintreffen von Polizei und Ordnungsamt waren demnach offenbar bereits 50 Menschen geimpft worden.

Als die Beamten am Samstagnachmittag auf dem Flughafengelände eintrafen, hielten sich den Angaben zufolge 150 Impfwillige in der Abfertigungshalle des Flughafens auf. Die Impfungen fanden in einem eigens dafür eingerichteten Büroraum statt.

Zur Sicherung des Ermittlungsverfahrens wurden Impfproben, genutzte Spitzen sowie Impflisten sichergestellt. Von den Anwesenden wurden die Personalien festgestellt. Berichten zufolge gehört der Flughafen einem Mediziner, der angeblich einen eigenen Impfstoff entwickelt hat.