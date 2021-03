Am Sonntag haben Spaziergänger gegen 12 Uhr eine größere Feierlichkeit an der „Grillstelle Tierbachtal“ in Dudweiler gemeldet. Die Polizei fand dort eine nicht genehmigte private Hochzeitsfeier mit etwa 80 Gästen vor, die mit Speisen und Getränken vor Ort feierten.

Die Personen wurden von der Polizei aufgefordert, die Feier unverzüglich zu beenden. Der Aufforderung folgten sie, wenn auch, wie die Polizei berichtet, „etwas widerwillig“. Die Polizei stellte außerdem diverse Verstöße gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung fest und leitete entsprechende Verfahren ein.