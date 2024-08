Nicht einmal vier Wochen nach Anklageerhebung und damit deutlich schneller als angenommen, steht der Termin für die Verhandlung gegen einen Otterberger Geschäftsmann fest. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft ihm vor, auf Otterberger Gebiet (Kreis Kaiserslautern) ungenehmigt eine Abfallentsorgungsanlage betrieben zu haben. Ermittelt hatte die Staatsanwaltschaft zu möglicherweise illegalen Ablagerungen auf den Stadtteilen Drehenthalerhof und Weinbrunnerhof. Die Anklage stützt sich nun auf den Weinbrunnerhof, wo die Obere Abfallbehörde, die SGD Süd in Neustadt, von einer illegalen Deponie spricht. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft dort im Sommerhalbjahr 2023 über 30 Lkw-Ladungen Erdaushub aus Baustellen ungenehmigt entsorgt haben. Verhandelt wird die Strafsache am 26. August, 9 Uhr, am Amtsgericht Kaiserslautern. Darüber informierte der Direktor des Gerichts, Klaus Hartmann, auf Anfrage der RHEINPFALZ.