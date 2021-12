Illegale Corona-Demo: Die Fehler von Polizei und Ordnungsamt

Der Einsatz der Behörden bei der illegalen Corona-Demonstration in Pirmasens am Montag lässt viele Fragen offen. Unsere Analyse, was alles schief gelaufen ist: Zum Artikel

Verfassungsgericht: Bundestag muss Triage regeln

Welche Patienten werden bevorzugt, wenn die Intensivbetten in der Corona-Pandemie nicht mehr reichen? Das Bundesverfassungsgericht zwingt die Politik nun dazu, diese Entscheidung gesetzlich zu regeln. Zum Artikel

Zoo-Direktor spricht sich fürs Kükentöten aus

Ab dem 1. Januar ist es in Deutschland verboten, frisch geschlüpfte Hühnerküken zu töten. Wildtier-Experten wie Jens-Ove Heckel, Direktor des Landauer Zoos, verstehen die Welt nicht mehr. Zum Artikel

Anti-Covid-Pille: Regierung kauft eine Million Packungen

In den USA gibt es schon eine Notfallzulassung, nun soll ein neues Medikament gegen schwere Covid-Verläufe auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Die Regierung deckt sich ein. Zum Artikel

Die Pläne der Pharmafirmen im Kampf gegen Omikron

Müssen die Corona-Impfstoffe an die Omikron-Variante angepasst werden? Wann könnte es angepasste Impfstoffe geben? Wie viele Impfungen werden dann nötig sein? Fragen und Antworten: Zum Artikel

Fragen und Antworten: Brauchen wir ein Impfregister?

Bereits im Frühjahr könnte eine allgemeine oder spezifizierte Impfpflicht greifen. Doch wie kann sie überhaupt kontrolliert werden? Kommunen und Ministerpräsidenten drängen auf ein nationales Impfregister mit Millionen von persönlichen Daten. Österreich zeigt, wie das geht. Zum Artikel

Gericht setzt 2G-Regel für Woolworth aus

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat Woolworth erlaubt, die „2G“-Regelung in seinen Filialen auszusetzen. Nach Ansicht der Richter verletzt die saarländische Corona-Schutzverordnung das allgemeine Gleichbehandlungsgebot im Einzelhandel. Zum Artikel

Hund beißt Frischling tot

Von einem verstörenden Vorfall im Pfälzerwald berichtet ein Landauer Wanderführer: Er hat beobachtet, wie ein Schäferhund einen Wildschwein-Frischling mehr als 20 Minuten lang totgebissen hat. Der Appell von Jägern an Hundebesitzer, ihre Tiere anzuleinen, bleibt oft fruchtlos. Dabei dient er auch dem Schutz der Hunde. Zum Artikel

Grünstadter spricht über seine Rolle im Amazon-Prime-Spielfilm „One Night Off“

Bei Amazon Prime Video erscheint der erste deutsche Spielfilm: die Komödie „One Night Off“. In ihr spielt der Pfälzer Helgi Schmid eine wichtige Rolle. Uns hat er erzählt, was ihn an der Rolle reizte. Zum Artikel

Warum die Vierschanzentournee Athleten und die Massen begeistert

Am Dienstag hat die 70. Vierschanzentournee mit dem Skispringen in Oberstdorf begonnen. Die Zuschauerränge bleiben wegen Corona zwar leer. Aber erneut werden Millionen vor dem Fernseher sitzen, sich Geiger, Eisenbichler und Co. anschauen. Doch was macht die Faszination Skispringen aus? Zum Artikel