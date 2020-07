Bei einer Kontrolle des Schwerlastverkehrs hat die Polizei am Mittwoch in Mutterstadt eine illegale Sperrmüll-Sammlung unterbunden. Laut Polizeibericht kontrollierten die Beamten einen ungarischen Kleintransporter, bei dem drei Männer gerade Reifen vom Straßenrand einluden. Im Transporter fand die Polizei nach eigenen Angaben überwiegend Elektro-Spermüll. Die Sammelaktion war allerdings illegal, wie die Polizei der RHEINPFALZ sagte: Die Männer hätten zuvor offenbar mit Flugblättern angekündigt, dass sie Sperrmüll sammeln würden – wofür man eine Genehmigung braucht. Sie mussten wegen Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Elektro- und Elektronikgerätegesetz eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen und den Abfall, laut Polizei rund 670 Kilogramm, unter Begleitung der Polizei zum Wertstoffhof bringen.