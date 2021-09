Mehrere Mountainbiker sind am vergangenen Freitag (10. September) beim Befahren von illegal angelegten Strecken – sogenannten Trails – im Wald oberhalb des Gimmeldinger Tals erwischt worden.

Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim, die Stadtverwaltung Neustadt und Polizeiinspektionen Neustadt und Haßloch gemeinsam am Freitag erklärten, wollen sie dem illegalen Bau und dem Befahren solcher Trails entgegenwirken. „Denn die Trails am Haardtrand liegen vornehmlich in ökologisch sensiblen Bereichen wie Vogelschutzgebieten oder sogar in Kernzonen des Biosphärenreservats Pfälzerwald wie hier am ,Stabenberg’. Durch die Anlage der Strecken und die Zunahme der Nutzung werden Störungen auf das Waldökosystem insbesondere sensibler Vogelarten befürchtet. Auch werden die Waldbesitzenden dadurch in ihren Eigentumsrechten verletzt“, heißt es in der Mitteilung.

Die am vergangenen Freitag angehaltenen Mountainbiker müssen nun mit Konsequenzen rechnen. Ihnen droht ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen das Landeswaldgesetz. Denn im Wald ist das Radfahren laut der Mitteilung nur auf Straßen und Waldwirtschaftswegen erlaubt, jedoch nicht auf Trails. Ausnahmen sind lediglich explizit ausgewiesene Trails, zum Beispiel im Mountainbike-Park.

Kontrolliert haben die Unteren Naturschutzbehörden der Stadtverwaltung Neustadt und der Kreisverwaltung Bad Dürkheim zusammen mit Beamten der Polizeiinspektionen Neustadt und Haßloch sowie dem Forstamt Bad Dürkheim. Die Neustadter Fahrradstreife der Polizei war als Unterstützung vor Ort. Die Aktion soll nicht die letzte dieser Art bleiben, kündigten die Behörden an.