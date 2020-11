Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) ist am Sonntagabend mit 58,9 Prozent der Stimmen im Amt als Landrat des Landkreises Bad Dürkheim bestätigt worden. Der einzige Gegenkandidat, Timo Jordan (SPD), konnte 41,1 Prozent der Wähler überzeugen. Dabei lag die Wahlbeteiligung bei 42,5 Prozent. Der 57-jährige Ihlenfeld kommentierte seine Wiederwahl: „Ich bin erleichtert und freue mich über das Ergebnis. Ich sehe mich in meiner Arbeit bestätigt, es ist eine sehr gute Grundlage für weitere acht Jahre.“ Jordan zeigte sich ob der besonderen Umstände nicht unzufrieden: „Ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Ein Wahlkampf in dieser Form wurde noch nie geführt. Unter diesen Voraussetzungen war das Ergebnis gut.“