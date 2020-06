Das Verwaltungsgebäude der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz und das Zentrum für Weiterbildung in Ludwigshafen sind sanierungsbedürftig. Ob sie umfassend renoviert und umgebaut, ob neu gebaut oder eine neue Immobilie für die beiden bisherigen gemietet wird, soll die Vollversammlung der Kammer in ihrer Sitzung im Herbst entscheiden . Die drei Optionen lotet derzeit eine Arbeitsgruppe der IHK aus. Einen Zwischenstand präsentiert sie am Dienstag der Vollversammlung der Kammer. Welche Möglichkeit auch immer realisiert wird, eins ist schon länger klar: Der Sitz in Ludwigshafen, der in den Statuten steht, soll unangetastet bleiben.