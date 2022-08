Die Industrie- und Handelskammer (IHK) ist Opfer einer bundesweiten Server-Attacke geworden. Nach Angaben der IHK Pfalz sind deshalb sind auch deren vier IHK-Standorte in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Landau und Pirmasens aktuell nicht digital erreichbar. Auch Serviceleistungen wie elektronische Ursprungszeugnisse seien betroffen. Telefonisch sind die Mitarbeiter wie folgt erreichbar: Ludwigshafen: 0621 59040, Kaiserslautern: 0631 414480, Landau: 06341 9712510, Pirmasens: 06331 5230. „Aktuell wissen wir nicht, wann wir wieder erreichbar sein werden“, sagte eine Sprecherin am Abend.

Die IT-Systeme der knapp 80 deutschen Industrie- und Handelskammern seien aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren worden, teilte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag am Donnerstag mit. Aktuell werde intensiv an Lösung und Abwehr gearbeitet. Sukzessive würden die IT-Systeme nach Prüfung hochgefahren. Die Webseiten seien nicht aufrufbar. Das zentrale interne Verwaltungssystem läuft demnach aber weiter, wie es am Mittag hieß.