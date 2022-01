Deutschlands drittgrößte Gewerkschaft IG BCE sieht die Energiewende in Gefahr, falls parallel zum Ausbau erneuerbarer Träger übergangsweise nicht auch deutlich mehr Gaskraftwerke ans Netz gehen. Ihr Chef Michael Vassiliadis sprach sich am Montag für eine Verdoppelung der entsprechenden Erzeugungskapazitäten bis zum Ende des Jahrzehnts aus; das sei in Ergänzung zum schwankenden Wind- und Solarstrom unerlässlich. „Aus meiner Sicht bleibt nur ein radikaler Ausbau von Gaskraftwerken.“ Aus Sicht der Industriegewerkschaft kann es in Deutschland keine Renaissance der Atomenergie geben.

