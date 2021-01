Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, hat sich gegen eine Pflicht zum Arbeiten im Homeoffice ausgesprochen.

Eine solche Homeoffice-Pflicht sei „weltfremd und wenig praktikabel“, sagte Vassiliadis am Montag bei der Jahres-Pressekonferenz seiner Gewerkschaft. Er verwies darauf, dass die Ansteckungszahlen in den Unternehmen „marginal“ seien. In der Chemie sei die Arbeit in den Betrieben eher „Corona-senkend“; die eigentliche Frage sei, welchem Ansteckungsrisiko die Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit ausgesetzt seien.

Zugleich warnte Vassiliadis davor, den Lockdown auf Industriebetriebe auszuweiten. Dann drohe ein „Versorgungsnotstand“.

Die IG BCE hat derzeit rund 606.000 Mitglieder – ein Minus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen erschwerten die Gewinnung neuer Mitglieder „massiv“, erläuterte Gewerkschaftschef Vassiliadis. Im vergangenen Jahr seien 25.000 Arbeitnehmer der IG BCE beigetreten – 5000 weniger als in den Vorjahren. Die Anzahl der Beschäftigten in der Branche sei in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt stabil geblieben.