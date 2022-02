Die Tarifkommission der IG BCE für Rheinland-Pfalz und das Saarland fordert für die kommende Chemie-Tarifrunde eine reale Steigerung der Einkommen. Gefordert werde eine Erhöhung der Entgelte, durch die „die Kaufkraft der Beschäftigten nachhaltig und deutlich wahrnehmbar“ gesteigert werde, teilte die regionale IG BCE am Donnerstag mit. Gleiches müsse für die Ausbildungsvergütungen gelten. Eine konkrete Prozentzahl enthält die Forderung nicht. Zu dem Forderungspaket gehört auch die Erhöhung der Zuschläge für Nachtschichten auf einheitlich 25 Prozent. Die Branche habe die Pandemie „schnell hinter sich gelassen“, sagte Roland Strasser, Verhandlungsführer und Landesbezirksleiter. „Mehr noch: Wir liegen wieder auf Vor-Corona-Niveau.“ Gleichzeitig erreiche die Inflation Rekordwerte, sagte Strasser. Die Tarifverhandlungen auf regionaler Ebene finden am 3. März in Mainz statt.