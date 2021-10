Die derzeit hohe Inflationsrate führt nach Ansicht des Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, zu „Verteilungsfragen“. Dies und die gute Lage in vielen von seiner Gewerkschaft vertretenen Branchen werde sich auch in der im kommenden Frühjahr anstehenden Chemie-Tarifrunde niederschlagen, kündigte Vassiliadis in der RHEINPFALZ an. „Aus beidem zusammen erwächst ein Nachholbedarf“, sagte Vassiliadis. Bei den Forderungen an die Chemie-Arbeitgeber werde das Entgelt weit oben stehen.

Hoffen auf raschere Umsetzung der Energiewende

Vassiliadis hält es für „sehr wichtig“, dass bereits im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP Themen wie der Ausbau erneuerbarer Energie und entsprechender Leitungen sowie die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren angesprochen werden. „Wenn das dann auch so realisiert wird, wäre das deutlich besser als bislang“, sagte er. Vassiliadis hatte in der Vergangenheit wiederholt die schleppende Umsetzung der Energiewende kritisiert.

Zugleich warnte Vassiliadis eine mögliche „Ampel“-Koalition davor, das Thema Arbeitszeit auf der betrieblichen Ebene anzusiedeln und zu regeln. Das sei „mit uns gar nicht zu machen“, stellte der Chef der IG BCE klar.

