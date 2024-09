Nach der Ankündigung des BASF-Vorstands, den Chemiekonzern neu auszurichten, erwartet der Vorsitzende der IG BCE, Michael Vassiliadis, konkrete Aussagen zur Zukunft des Standorts Ludwigshafen. „Wir drängen seit langem auf eine Antwort auf die Frage, was eigentlich konkret der ,grüne Standort’ Ludwigshafen ist“, sagte Vassiliadis am Freitag im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wir drängen auf sichere Arbeitsplätze und Investitionen in Ludwigshafen und darauf, zu erfahren, wie die grüne Transformation konkret ablaufen soll“, ergänzte Vassiliadis, der auch im BASF-Aufsichtsrat sitzt. Bisher gebe es „ein Ungleichgewicht zwischen der Klarheit, mit der der Weg nach China skizziert wird, und der Unschärfe beim Blick auf Ludwigshafen“. Angst um den Standort „im engeren Sinn“ habe er nicht, sagte der Gewerkschaftschef. „Aber die Anpassungen sind nicht leicht. “

Mehr zum Thema lesen Sie hier