Die globalen Lieferengpässe werden nach der Konjunkturprognose des Ifo-Instituts die wirtschaftliche Erholung in Deutschland nach der Corona-Pandemie bremsen. Die Münchner Ökonomen erwarten für dieses Jahr noch ein Wachstum von 3,3 Prozent, teilte das Institut am Mittwoch mit. Das wären 0,4 Prozentpunkte weniger als im März vorhergesagt. Kurzfristig dämpfend wirken demnach vor allem die Engpässe bei der Lieferung von Vorprodukten, unter anderem der Chipmangel in der Autoindustrie. Dafür könnte es 2022 wesentlich kräftiger aufwärts gehen als ursprünglich gedacht. Das Ifo-Institut erhöhte seine Wachstumsprognose für das kommende Jahr um 1,1 Punkte auf 4,3 Prozent.