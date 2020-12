Immer noch kein Durchbruch bei den Ermittlungen zu dem Leichenfund in der Kaiserslauterer Staubörnchenstraße: Die Identität der Frau, die vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, steht nach wie vor nicht fest. Vor neun Tagen schon war die Frau, die zwischen 35 und 50 Jahren alt sein soll, in der Innenstadt tot aufgefunden worden. Und offenbar hat die Polizei noch immer keine heiße Spur. „Die Ermittlungen gehen auch über die Feiertage weiter“, sagte Polizeisprecher Bernhard Erfort der RHEINPFALZ. Die Fahndung laufe mittlerweile europaweit, bei der Spurenauswertung sei auch das Landeskriminalamt eingebunden. „Wir haben zahlreiche Hinweise, auch auf Vermisstenfälle im Ausland, das muss aber erst einmal alles ausgewertet werden“, so der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Nach einem Aufruf hätten sich Tätowierer gemeldet. Aber auch da müsse jedem einzelnen Hinweis nachgegangen werden. Die Frau trug ein auffälliges Blumentattoo am rechten Unterschenkel.

Ein Foto der Toten, der Tätowierung und der Kleidung sind auf der Fahndungsseite der Polizei zu sehen. Wer Hinweise auf die Identität der Toten geben kann, sollte sich bei der Polizei unter Telefon 0631/369-2620 melden.