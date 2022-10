Gustav Iden hat die Ironman-Weltmeisterschaft gewonnen und die deutsche Titelserie auf Hawaii auch noch mit Streckenrekord beendet. Der 26 Jahre alte Norweger setzte sich nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen in inoffiziell 7:40:24 Stunden vor dem französischen Überraschungszweiten Sam Laidlow aus Frankreich und Kristian Blummenfelt durch. Idens Landsmann und Trainingspartner Blummenfelt hatte im vergangenen Jahr Olympisches Gold in Tokio geholt, den ITU-Titel gewonnen sowie in diesem Jahr die Nachhol-Ironman-WM von 2021 in St. George gewonnen. Er war als großer Favorit auf Gold ins Rennen gegangen.

Kienle wird Sechster

Bester Deutscher bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad wurde im schnellsten Rennen der bisherigen Ironman-Geschichte Sebastian Kienle. Der mittlerweile 38-Jährige hatte 2014 mit seinem WM-Triumph die Serie deutscher Sieg bis einschließlich 2019 eingeleitet. Diesmal schaffte es Kienle zum ersten Mal in unter acht Stunden (7:55:40) nach einem schwachen Schwimmen mit Rang 46 am Ende auf den sechsten Platz in einem hochkarätig besetzten Feld.