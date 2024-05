Was das israelische Start-up City Transformer auf der IAA Mobility im Jahr 2021 in München angekündigt hat, nimmt jetzt volle Fahrt in Richtung Ziellinie auf: Der Markteintritt des faltbaren Elektro-Microcars CT-2, das als Parkplatzwunder gilt, soll spätestens 2025 erfolgen.

