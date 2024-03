Es zwackt und zwickt, auch in der Pfalz. Meistens am Rücken, weil man da so schlecht drankommt. Immerhin beschert das den Pfälzerinnen und Pfälzern eine erstaunliche Redensart: „Ich hann e Gebiss“.

Ärztinnen und Ärzte werden in der Pfalz immer wieder mal mit heruntergeklapptem Unterkiefer gesichtet. Vor allem, wenn ihnen die pfälzische Sprache nicht ganz geläufig ist. Ein Patient im Krankenhaus zum Beispiel, der angibt, die ganze Nacht „simmeliert“ zu haben, kann dialektferne Mediziner ganz schön in Verwirrung stürzen. Ein Patient, der zugibt, seine Krankheit nur vorzutäuschen? Mitnichten. Das pfälzische „simmeliere“ bedeutet: nachdenken, grübeln.

Eine Klinik-Pflegekraft, die die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer nicht kennt, wird auch mindestens irritiert reagieren, wenn ein kälteempfindlicher Patient gerne noch einen „Debbich“ hätte, um sich damit zusätzlich zuzudecken. Die einfache Erklärung: In vielen Orten in der Pfalz wird auch die (warme) Decke als „Debbich“ bezeichnet.

Und jetzt stellen wir uns einmal den Gesichtsausdruck der Hautärztin vor, bei der ein Pfälzer im Sprechzimmer sitzt, auf seinen Rücken deutet und erklärt: „Fraa Dokter, ich hann do hinne e Gebiss!“ – Gerd Jochem aus Hagenbach schreibt in seiner E-Mail von „großen Augen“, die da gemacht werden dürften. Dabei ist die Auflösung auch hier ganz einfach.

