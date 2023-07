Ende 2024 soll erstmals ein direkter ICE von Berlin nach Paris fahren – und zwar aller Voraussicht nach nicht über Straßburg, sondern über Kaiserslautern und Saarbrücken.

Den Ausschlag gibt voraussichtlich, dass sich der Zug bei einer Fahrt über Kaiserslautern besser in das bestehende Zugangebot integrieren lässt. Eine für Reisende attraktive Zeitlage für den künftigen Direkt-ICE wäre eine Abfahrt in Berlin etwa um 9 Uhr und eine Ankunft in Paris gegen 17 Uhr. Hauptvorteil des neuen Zugs für Kaiserslautern wäre eine zusätzliche Direktverbindung nach Berlin.

Nähere Informationen dazu, was für den Weg über Kaiserslautern spricht und was für den Weg über Karlsruhe und Straßburg finden Sie hier.

Einen Kommentar dazu, warum sich der neue ICE besonders für eine Bildungsreise von Berliner Verkehrspolitikern nach Paris eignen würde, finden Sie hier.