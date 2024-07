Eigentlich sollte der ICE 774 an diesem Mittwochmorgen pünktlich um 6.07 Uhr in Richtung Berlin rollen. Dass daraus 6.14 Uhr wurde, ist soweit nicht ungewöhnlich. Der Zug, der aus Richtung Heidelberg kommt, fährt in den Bahnhof ein, die Passagiere aus Mannheim steigen ein – und freuen sich schon, um 11.39 Uhr in Berlin zu sein. Nächster Halt: Darmstadt.

Doch dann kommt bei den Fahrgästen ein Gefühl der Verwunderung auf: „Ist das nicht Heidelberg?“, fragen sich einige. Als der Zug am Bahnhof einrollt und das blaue Schild „Heidelberg Hbf“ zu lesen ist, wird klar: Das kann nicht Darmstadt sein. Zumal auch weder die Jugendstil-Architektur auf der Mathildenhöhe, noch die modernen Nachkriegsbauten der Innenstadt zu sehen sind. Nein, das ist eindeutig Heidelberg!

Doch war der Zug nicht schon in Heidelberg? Warum kommt er dann nochmal? Hat es dem Triebfahrzeugführer einfach so gut gefallen dort? Eine Durchsage bringt Gewissheit: Offenbar wurde eine Weiche falsch gestellt. Statt nach Norden ging’s in die andere Richtung. Mittlerweile – nach einem außerplanmäßigen Halt in der ehemaligen kurpfälzischen Residenzstadt – ist der Zug wieder auf dem richtigen Weg.