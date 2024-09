Weiterhin geschlossen ist ein Nagelstudio in der Bahnhofstraße. Die Ordnungsbehörde hatte es bereits Mitte August versiegelt. Vorausgegangen war eine gemeinsame Prüfung mit dem auch für Frankenthal zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises. Wie eine Sprecherin des Amtes auf Anfrage mitteilte, waren bei einer Inspektion hygienische Mängel festgestellt worden, die sie nicht detaillierter ausführte. Bis Donnerstagabend waren die Beanstandungen noch nicht so weit behoben, dass das Studio wieder Kundinnen empfangen durfte. Ein Hinweisschild in gebrochenem Deutsch an der Eingangstür deutet darauf hin, dass zusätzlich Umbauarbeiten anstehen. Nach Angaben einer Stadtsprecherin müssen die Betreiber zunächst eine Nutzungsänderung bei der Bauaufsicht beantragen.

Auslöser für die Kontrolle waren laut der Sprecherin eingegangene Kundenbeschwerden. Diese bezogen sich auch auf ein weiteres Nagelstudio in der Wormser Straße, das nach Beseitigung der Missstände nach wenigen Tagen Ende August wieder öffnen konnte. Weitere Nagelstudios über die beiden zeitgleich versiegelten hinaus seien derzeit nicht betroffen, wies die Sprecherin der Stadt Mutmaßungen über eine mögliche flächendeckende Kontrolle zurück.