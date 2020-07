Der Südwestdeutsche Fußballverband hat an seine Vereine ein Muster-Hygienekonzept verschickt. Vorab hatte in dieser Woche der Ministerrat den Weg für Training und Wettkampf in festen Kleingruppen von bis zu 30 Personen freigemacht. „Die außerhalb des Spielfeldes anwesenden Funktionäre, Teamoffizielle, Trainer, Physiotherapeuten u.a. werden nicht in der festen Kleingruppe von bis zu 30 Personen erfasst. Auch der Schiedsrichter und seine Assistenten zählen nicht dazu“, informierte der Fußballverband am Freitag.

Abstand bei Ansprachen

Zum Hygienekonzept für die Fußballer gehört Händewaschen oder die Nutzung von Desinfektionsmittel vor und direkt nach der Trainingseinheit. Es soll kein Händedruck zur Begrüßung geben, die Spieler sollen ihre eigenen Getränkeflaschen mitbringen, Spucken oder Naseputzen auf dem Feld soll vermieden werden. Zudem soll es beim Jubeln kein Abklatschen oder „In-den-Arm-Nehmen“ geben. Bei Ansprachen im Freien soll ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Bei „nicht vermeidbaren Ansprachen in geschlossenen Räumen“ soll zusätzlich ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Benutzte Trainingsleibchen sind zudem nach jeder Trainingseinheit zu waschen. Auch beim Duschen gelten die Abstandsregeln. „Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen“, heißt es weiter in dem Konzept.