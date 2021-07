Autofahrer müssen sich ab kommenden Montag für zwei Woche auf eine Umleitung einstellen. Die Virginia Avenue auf der Husterhöhe ist laut Stadtverwaltung zwischen den beiden Verkehrskreiseln für den Verkehr voll gesperrt. Grund seien dringende Asphaltierungsarbeiten. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am 16. Juli abgeschlossen. Die Stadtwerkebusse der Linie 202 können in dieser Zeit die Haltestellen „Georgia Avenue“ und „Sportpark“ nicht anfahren. Die Fahrgäste aus diesem Bereich werden gebeten, an die Haltestelle Bananabuilding auszuweichen. Für die Schulverstärkerfahrt gegen 7.16 Uhr wird in der Texas Avenue in der Nähe des Kreisels Sportpark, eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt.