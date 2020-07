Worauf so viele so lange gewartet hatten, Speerwerfen und Stabhochspringen live mit Zuschauern, diese Sehnsucht stillte das Team des LAZ Zweibrücken um Alexander Vieweg am Samstag im Westpfalzstadion. Und Christin Hussong feierte einen Heimsieg. Die Lokalmatadorin warf den Speer auf 61,00 Meter und gewann vor Asdis Hjalmsdottir aus Island (60,27) und Annika Fuchs (Potsdam, 55,68). „Zurzeit macht sie kleine Fehler, das war nach dem Trainingslager in Belek und vor dem ersten Wettkampf besser. Jetzt geht es um ein, zwei Zentimeter im Oberkörper, die sie korrigieren muss. Aber ich bin zufrieden. Den Athleten fehlen die Wettkämpfe, die Qualität, die Gegner, es ist schon eine sehr schwierige Saison für alle“, sagte Vater und Trainer Udo Hussong. Ihr LAZ-Vereinskollege Raphael Holzdeppe wurde im Stabhochsprung der Männer mit 5,36 Metern Neunter. Beim Stabhochsprungsieg der Belgierin Fanny Smets (34) und der Niederländerin Femke Pluim (26), die beide 4,32 Meter überflogen, fabrizierte Lisa Ryzih (31, ABC Ludwigshafen) genau bei dieser Höhe einen „Salto nullo“. „Es fehlte offenbar die Aggressivität, die Geschwindigkeit im Anlauf“, sagte Ryzih.