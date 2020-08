Straftaten machen hungrig – das dachten wohl zumindest die bislang unbekannte Einbrecher einer Kleingartenanlage in der Heidelberger Südstadt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr in die die Anlage im Schrebergartenweg eingebrochen. Sie hätten dabei vier Parzellen betreten und seien durch die Fenster in zwei Gartenhütten eingedrungen. Anschließend grillten sie nach Angaben der Polizei in einer der Parzellen und tranken alkoholische Getränke. Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, ebenso wenig steht der Sachschaden fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich beim unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.