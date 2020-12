Beamte des Hauptzollamts Saarbrücken haben am Dienstag auf dem Autobahnparkplatz Waldmohr elf Hundewelpen beschlagnahmt. Die Zöllner kontrollierten einen ungarischen Transporter. Dabei entdeckten sie die Kleinhunde. Die ungarische Fahrerin gab an, dass sie die Tiere nach Paris in eine Tierhandlung bringen wolle. Mit Hilfe der Berufstierrettung Rhein-Neckar bestätigte sich der Verdacht, dass das ausgewiesene Alter der Hundewelpen nicht korrekt sein konnte. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken zog einen Veterinär der Kreisverwaltung Kaiserslautern hinzu. Die Tiere kamen erst in die Animal Sunshine Farm des Tierschutzvereins Kindsbach. Dort fand am Mittwoch eine Begutachtung statt. Es bestätigte sich der Verdacht, dass die Hundewelpen nicht das vorgeschriebene Mindestalter von 15 Wochen und eine wirksame Tollwutimpfung mitbringen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt Kusel wurden die Welpen in das Tierheim Jettenbach gebracht. Dort sind sie vorübergehend in einer Quarantänestation untergebracht. Nachdem alle Tiere das vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben, bekommen sie die Tollwutimpfung und müssen im Anschluss noch für 21 Tage dort bleiben. Danach können die Welpen ihre Reise nach Paris fortsetzen.