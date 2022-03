Viele junge Leute haben sich am Freitag in der Pfalz an den weltweiten Fridays-for-Future-Kundgebungen für mehr Klimaschutz beteiligt. Sie protestierten gegen die Klimakrise und forderten mehr Einsatz von der Politik. Auch der Krieg in der Ukraine war Thema. In Ludwigshafen demonstrierten nach zwei Jahren Pause rund 250 Schüler auf dem Berliner Platz. An dem globalen Klimastreik beteiligten sich etwa 250 Jugendliche in Kaiserslautern. Auch dort ging es um Klimagerechtigkeit und den Frieden. Ein Protestzug bewegte sich durch die Innenstadt. Etwa 260 Jugendliche kamen in Landau zur Kundgebung. Sie formierten sich auf dem Rathausplatz zu einem Peace-Zeichen. Einige 100 Klimaaktivisten zogen in Neustadt mit bunten Transparenten auf den Marktplatz. Rund 60 Teilnehmer hatte die Demo in Frankenthal, etwa 80 waren es jeweils in Zweibrücken und Grünstadt. In ganz Deutschland gingen nach Angaben der Aktivisten 220.000 Menschen in mehr als 300 Städten auf die Straße.