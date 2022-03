Streiks des Sicherheitspersonals an mehreren deutschen Airports haben den Flugverkehr am Dienstag erneut massiv beeinträchtigt. Nach Angaben der einzelnen Flughäfen sowie des Flughafenverbands ADV wurden mehrere hundert Flugverbindungen gestrichen; Passagiere wurden aufgefordert, gar nicht erst anzureisen. Aufgerufen zu den Warnstreiks hatte die Gewerkschaft Verdi. Luftverkehrsverbände kritisierten dies scharf. Alle Streiks sollten rund einen Tag lang dauern.

Der größte deutsche Flughafen, Frankfurt am Main, bat alle Fluggäste, die ihre Reise in Frankfurt beginnen wollen, „von einer Anreise zum Flughafen abzusehen“. Die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs seien nicht besetzt, daher gebe es „keine Möglichkeit“, überhaupt einen Flug zu erreichen. Umstiege seien weitgehend möglich, hier warnte der Airport aber vor Verzögerungen.

Verdi will mit den Warnstreiks Druck in den Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) machen. Die Gewerkschaft fordert mehr Lohn für bundesweit rund 25.000 Beschäftigte. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Donnerstag geplant.