[aktualisiert 11:38]

Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einem Einsatz gegen das Organisierte Verbrechen mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen. Es sei eine der bislang größten Polizei-Operationen gewesen, teilte Europol am Dienstag mit. Mehr als 700 Häuser seien durchsucht worden, Tonnen an Drogen beschlagnahmt und große Mengen an Bargeld, Juwelen und Waffen sichergestellt worden. Die Verbrecherbanden seien in mehr als 100 Ländern aktiv gewesen, teilte Europol mit.

Über 18 Monate lang hatten die Ermittler Telefongespräche und andere Kommunikation der Banden abgehört. Mehr als 27 Millionen Nachrichten seien gefiltert worden. Der Schlag war gelungen, da das US-amerikanische FBI und die australische Polizeibehörde AFP präparierte Telefone in mehr als 300 Banden in Umlauf gebracht hatten, auch bei der Mafia in Italien, Motor-Gangs und internationalen Drogen-Syndikaten. Die Telefone, die angeblich verschlüsselt sein sollten, waren nach Europol-Angaben mit dem Netzwerk „Anom“ verbunden, das vom FBI eingerichtet worden war.

In Deutschland lag der Schwerpunkt der bundesweiten Razzien am Montag in Hessen, wo über 100 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht wurden. Es gab etwa 70 Festnahmen