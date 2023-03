Ungeachtet des nasskalten Wetters haben am Mittwoch mehrere hundert Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes an einem Protestmarsch durch die Ludwigshafener Innenstadt teilgenommen. Sie demonstrierten damit für die Gewerkschaftsforderung von 10,5 Prozent mehr Lohn in den laufenden Tarifverhandlungen. Am internationalen Frauentag hatte die Gewerkschaft Verdi vor allem die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten, beispielsweise in Kitas, zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Forderung von 10,5 Prozent für die 2,5 Millionen Tarifbeschäftigten in den Kommunen und beim Bund nannte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke angesichts der anhaltend hohen Inflation völlig berechtigt. „Wer glaubt, dass die Forderung zu hoch sei, kann nicht rechnen“, sagte Werneke. Vor der Ende März anstehenden dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern sei man von einem Abschluss noch „sehr weit weg“.

Mindestbetrag von 500 Euro als Knackpunkt

Das erste Angebot der Arbeitgeber ist aus Sicht der Gewerkschaften völlig unzureichend. So sei die vorgeschlagene lange Laufzeit von 27 Monaten nicht hinnehmbar, sagte Werneke. Ein weiterer Knackpunkt sei die Forderung der Gewerkschaften nach einem Mindestbetrag von 500 Euro im Monat. Dieser Betrag habe aus Gewerkschaftssicht „eine herausragend hohe Bedeutung“, weil von ihm vor allem die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen profitierten, sagte Werneke der RHEINPFALZ. Diese Einkommensgruppen würden von der hohen Teuerungsrate besonders hart getroffen. Die Arbeitgeber lehnten einen solchen Mindestbetrag bislang „kategorisch“ ab.

Sollte auch die dritte Verhandlungsrunde keine Einigung bringen, schloss Werneke einen weiteren Verhandlungstermin ebenso wenig aus wie eine Urabstimmung mit anschließendem Streik.