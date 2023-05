Überschwemmungen: Bürger sauer über mangelnden Starkregenschutz

Fast zwei Jahre nach dem verheerenden Starkregen sind am Sonntagnachmittag in Römerberg wieder viele Straßen und Keller überflutet worden. Der Ortsteil Mechtersheim ist erneut besonders betroffen. Anwohner berichten von ihren Schäden. Zum Artikel

Überschwemmung nach Starkregen: Diese Pfälzer Städte standen unter Wasser

Schlammlawinen und Wassermassen überfluteten am Sonntag Keller, Straßen und Bahngleise. Hunderte Helfer waren im Einsatz, um die Folgen von Gewitter und Starkregen zu beseitigen. Zum Artikel

Jahrhunderthochwasser: Ist die Pfalz ausreichend geschützt?

Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist Hochwasserschutz eines der großen Themen. Die Pfalz ist nicht nur durch die Nähe zum Rhein gefährdet. Wenn Konzepte zum Schutz der Menschen umgesetzt werden sollen, stoßen Fachleute allerdings auf Widerstände. Zum Artikel

Ex-Generalvikar Sturm blickt zurück: Raus aus dem goldenen Käfig

Andreas Sturm trat vor einem Jahr aus der römisch-katholischen Kirche aus. Inzwischen lebt er als Pfarrer einer alt-katholischen Gemeinde in Singen. Wie steht er heute zu seiner damaligen Entscheidung? Zum Artikel

Übergriffe gegen Kommunalpolitiker: „Manche geben ihre Ämter auf“

Beleidigungen und Übergriffe gegen Lokalpolitiker waren Thema einer Tagung auf dem Hambacher Schloss zwischen kommunalen Spitzenverbänden und dem Landtag. Wer hat eigentlich noch Lust auf politisches Ehrenamt? Darüber sprach Redakteur Maximilian Hempel mit dem Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebundes, Aloysius Söhngen. Zum Artikel

Frieren lohnt sich nicht: Eine Rentnerin mit Grundsicherung und die Heizkostenerstattung

Kindererziehung, ein gewalttätiger Ehemann, der ihr zu arbeiten verbot, nach der Trennung die Pflege ihrer Mutter: Die 83-jährige Ilse Harms hatte kaum Gelegenheit, für ihre Rente zu arbeiten. Sparen ist sie seit jeher gewohnt – so sehr, dass ihr nun die Grundsicherung gekürzt wurde. Zum Artikel

Hundekotbeutel in der Landschaft: Ein Problem, das für Ärger sorgt

Mindestens genauso eklig wie Hundehaufen sind Kotbeutel, die einfach neben die dafür vorgesehenen Behältern geschmissen werden, weil diese voll sind. Ein Problem, dass zum Beispiel im Rhein-Pfalz-Kreis für Ärger sorgt. Die Gemeinde Rödersheim-Gronau hat nun eine Idee, den Umweltsündern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zum Artikel

Bluttat von Oggersheim: Jeder dritte Spender interveniert

56 Spenderinnen und Spender haben dem modifizierten Verfahren zur Aufteilung der Spenden widersprochen, die nach der Bluttat von Oggersheim Mitte Oktober auf ein städtisches Treuhandkonto überwiesen worden sind. Einige möchten aber ihre Spende der Frau des mutmaßlichen Messerstechers zukommen lassen. Zum Artikel

Nach 30 Jahren: Geständnis im Prozess um Brandanschlag auf Asylbewerberheim?

Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis hat die Verteidigung ein Geständnis angekündigt. Für Dienstag sei eine „geständige Einlassung“ geplant, sagte der Verteidiger des 51-jährigen Angeklagten. Zum Artikel

Das Reizthema des FCK: Schuster und die Klement-Frage

Der eingewechselte Spielmacher Philipp Klement wird beim 3:3 der Roten Teufel in Nürnberg zum Hauptdarsteller – und schweigt. Sein Trainer „lobt“ ihn erst auf Nachfrage. Zum Artikel

Mit Bus und Bahn in die Pfalz: Saisonales ÖPNV-Angebot startet wieder

Pünktlich zum Start der Ausflugssaison ergänzen an Sonn- und Feiertagen wieder die Freizeitlinien das Nahverkehrsangebot in der Süd- und Vorderpfalz. Sehenswürdigkeiten und abgeschiedene Ecken sind so auch ohne eigenes Auto zu erreichen. Zum Artikel