Ein Einbrecher hat sich in Mannheim von Hundegebell aus einem Lautsprecher vertreiben lassen. Nach Polizeiangaben hatte er in der Nacht auf Montag Kellerfenster eines Hauses eingeschlagen und so eine Eigenbau-Alarmanlage ausgelöst. Die besteht aus einem Bewegungsmelder, der, wenn er etwas erspäht, das Gekläffe ertönen lässt. Und aus einem Babyfon, das diesen Lärm ins nächsthöhere Stockwerk zum Wohnungsbesitzer weitergibt. So bekam dieser 51-Jährige nun auch sofort mit, was los war: Er alarmierte die Polizei, doch deren Suche nach dem in die Flucht geschlagenen Einbrecher blieb dann ohne Erfolg.