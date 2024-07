Der Bedarf an Flächen, auf denen Hunde frei laufen können, ist groß in Speyer. Die Stadt hat daher jetzt einen Teilbereich der Domwiesen am Rhein zur Hundefreilaufwiese erklärt. Nachdem die FDP voriges Jahr eine weitere Hundewiese in Speyer beantragt und damit einen CDU-Antrag von 2019 bekräftigt hatte, habe die Stadtverwaltung geprüft, welche Bereiche im Stadtgebiet als Freilaufzone geeignet wären, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Auf Initiative von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sei dann als erster Schritt ein Teil der Klipfelsau ausgewählt worden. Dieser Bereich befindet sich von der Innenstadt kommend rechts der Rheinallee und ist durch die jeweiligen Fußwege eingegrenzt, aber nicht umzäunt und jederzeit frei zugänglich. Seit diesem Sommer können Hunde dort nach Herzenslust rennen und spielen. War zunächst darüber nachgedacht worden, das Angebot auf die Zeit von 20 bis 8 Uhr zu begrenzen, gilt dieses nun rund um die Uhr.

Weitere Freilaufflächen vorgesehen

„Freilaufwiesen können für Hunde immens wichtig sein“, weiß Seiler. Vierbeiner hätten dort die Möglichkeiten, mit Artgenossen zu toben, aber auch Kontakte zu knüpfen, die das Sozialverhalten fördern. Zudem hätten solche Orte das Potenzial, nicht nur für Fellnasen Orte der Begegnung zu sein, sondern auch für deren Besitzerinnen und Besitzer. „Solche Räume wollen wir in Speyer mehr und mehr schaffen“, sagt die Stadtchefin. Die Prüfungsergebnisse für weitere mögliche Freilaufflächen sollen im Herbst den politischen Gremien vorgestellt werden.

In Speyer sind rund 2400 Hunde gemeldet. Die Möglichkeit zum freien Laufen hatten viele Halter ihren Tieren etwa im Domgarten gewährt, ohne dafür belangt zu werden. Seit einigen Monaten aber wird der Leinenzwang vom Ordnungsamt stärker kontrolliert und Verstöße sanktioniert. Verärgerte Hundehalter forderten daraufhin ebenfalls mehr Freilaufflächen in der Stadt.