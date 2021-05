Bereits am Donnerstagnachmittag (Christi Himmelfahrt, 13. Mai) sind in der Lappentascher Straße in Homburg-Erbach eine 19-Jährige und ein unbekannter Radfahrer in Streit geraten und haben aufeinander eingeschlagen. Laut Polizei hatte die junge Frau ihren Hund ausgeführt und der Radfahrer war in Begleitung eines Kindes, als der Streit ausbrach. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Ob auch der Mann Verletzungen erlitten hat, ist unbekannt. Nach der Prügelei entfernten sich der Radfahrer und das Kind in Richtung Dürerstraße.