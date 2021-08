Einen älteren weiblichen Hund hat die Polizei am Samstag in Frankenthal aufgegriffen. Wie die Beamten auf Twitter schreiben, war das Tier in der Kanalstraße gefunden worden. Es habe kein Halsband getragen und sei nicht registriert.

Auf den Twitter-Post hin meldete sich noch am gleichen Tag der Besitzer und holte das Tier ab.