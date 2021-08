Zwei Hundebesitzer und ihre Hunde sind sich am Sonntagvormittag in der Mehlinger Heide in die Haare geraten. Wie die Polizei berichtet, meldete ihr einer der beiden Hundehalter am frühen Nachmittag, dass er mit seinem Hund in der Heide spazieren war, als ihm gegen 11 Uhr der andere Mann mit seinem Vierbeiner begegnete. Weil dieser nicht angeleint war, forderte der 61-Jährige dessen Herrchen auf, das Tier an die Leine zu nehmen. Der Mann habe jedoch nicht reagiert. Als sie auf gleicher Höhe waren, habe der Hund des Unbekannten den Hund des 61-Jährigen angegriffen. Der 61-Jährige ging dazwischen und versuchte, den fremden Hund abzuwehren. Daraufhin sei er von dem anderen Hundebesitzer angegriffen und mehrfach getreten worden. Erst zwei Stunden später meldete der 61-Jährige den Vorfall, so dass der andere Hundebesitzer nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,80 Meter groß ist, lange braune Haare hat und eine weiß-grüne Sportjacke trug. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.