In den vier Orten in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen dürfen Hunde ab 1. Januar nur noch angeleint ausgeführt werden. Außerhalb der Gemeinden, auf Feldern oder in den Wäldern, müssen die Tiere ohne Aufforderung sofort an die Leine, wenn sich eine andere Person nähert oder sichtbar wird. Am Berghäuser Altrhein gilt schon länger eine Leinenpflicht, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Zudem sind die Vierbeiner auf Kinderspielplätzen und zwischen Mitte April und Mitte Oktober an den Badeseen verboten. Diese und weitere Vorschriften sind in der Gefahrenabwehrverordnung festgeschrieben, die der Verbandsgemeinderat einstimmig erlassen hat. Hintergrund waren unter anderem Vorfälle mit einem Hund im Wald bei Hanhofen. Die Verordnung dient der Verwaltung als Rechtsgrundlage, um Verstöße zu ahnden. Jürgen Creutzmann (FDP) und Jürgen Hook (SPD) forderten das Ordnungsamt auf, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren.