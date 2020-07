Ein Hund ist am Samstagmorgen seiner Halterin bei Frankenthal davongelaufen und am Nachmittag bei einem Unfall mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei berichtet, war das Tier seiner Halterin gegen 9.45 Uhr bei der Kläranlage der BASF in Frankenthal-Mörsch entwischt. Der Hund lief danach mehrfach auf die B9 und die A6, weshalb die Straßen von der Polizei gesperrt werden mussten, um die Verkehrsteilnehmer und das Tier nicht zu gefährden. Laut Polizei konnte der Hund aber weder von den Beamten noch von der Halterin eingefangen werden. Um 16.39 Uhr stieß das Tier dann beim Überqueren der B9 mit einem Auto zusammen. Laut Polizei starb der Hund noch direkt am Unfallort.

Wie die Beamten mitteilen, sei es in letzter Zeit häufiger zu Einsätzen gekommen, weil Hunde ihren Haltern entwischt und dann auf Straßen gelaufen seien. Hunde sollten deshalb angeleint bleiben, um zu verhindern, dass die Tiere davonlaufen – und so eine Gefahr für Dritte werden, so die Polizei.